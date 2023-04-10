Крымчанин, пытавшийся продать больше килограмма марихуаны, пойдет под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бахчисарайском районе 35-летнего жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Прошлым летом мужчина в арендованном жилье в поселке Комсомольское оборудовал теплицу. Там крымчанин выращивал коноплю. Фигурант измельчил, высушил и расфасовал растения в пять пакетов. В дальнейшем обвиняемый собирался продавать наркотики. Однако о преступлении узнали силовики. У мужчины изъяли более 1,2 килограмма каннабиса.

– Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.