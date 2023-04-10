В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 11 апреля

ГУ МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на 11 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на 11 апреля.

– В в связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 11 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, – сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

Ранее в понедельник из-за тумана приостановила работу Керченская паромная переправа. В проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

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