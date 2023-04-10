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НовостиОбщество10 апреля 2023 9:52

Минкульту РФ передали старинные иконы, конфискованные у гражданина Украины

Мужчина пытался провезти рукописные иконы без обязательного письменного декларирования
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба Крымской таможни

Фото: пресс-служба Крымской таможни

Крымские таможенники передали министерству культуры РФ старинные иконы, конфискованные у гражданина Украины в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, мужчина пытался провезти иконы в Крым без обязательного письменного декларирования.

Экспертиза показала, что изъятые иконы относятся к культурным ценностям.

– В настоящее время культурные ценности переданы в Министерство культуры Российской Федерации, которое в ближайшее время определит их хранителя, – цитирует «Крым 24» начальника Крымской таможни Виктора Холичева.

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