В Симферополе запустят новый автобусный маршрут

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе разрабатывают новый автобусный маршрут, который свяжет микрорайон Маршала Жукова и больницу имени Семашко. Об этом сообщил замдиректора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов, передает Крымское информационное агентство.

– На маршрут выделяют пока один автобус. Расписание будет известно в ближайшее время, – сказал Мартынов.

Напомним, на прошлой неделе в столице Крыма изменилось расписание движения автобусных маршрутов №18 «Дворец водных видов спорта — пл. Амет — Хана Султана» и №95 «ул. Гурзуфская – Битумное».

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