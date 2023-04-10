В Симферополе изменилось расписание движения автобуса №100

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»
В Симферополе изменилось расписание движения автобусного маршрута №100. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».
– Уважаемые пассажиры, просим вас обратить внимание на изменения в расписании движения по автобусному маршруту №100 «СОТ Таврида - п. Аэрофлотский», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»
Ранее стало известно, что в Симферополе разрабатывают новый автобусный маршрут, который свяжет микрорайон Маршала Жукова и больницу имени Семашко.
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