В Симферополе изменилось расписание движения автобуса №100

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе изменилось расписание движения автобусного маршрута №100. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Уважаемые пассажиры, просим вас обратить внимание на изменения в расписании движения по автобусному маршруту №100 «СОТ Таврида - п. Аэрофлотский», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Ранее стало известно, что в Симферополе разрабатывают новый автобусный маршрут, который свяжет микрорайон Маршала Жукова и больницу имени Семашко.

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