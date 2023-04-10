Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 10:52

Жителей Керчи предупредили об учениях Росгвардии

В Керчи пройдут учения Росгвардии с 11 по 13 апреля
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

С 11 по 13 апреля Ленинском районе пройдут учения Росгвардии, жителей Керчи просят не поддаваться панике. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным керченских властей, сотрудники Росгвардии будут проводить занятия по практической отработке действий. При этом они будут применять имитационные средства. В администрации уточнили, что речь идет о холостой стрельбе, а также взрывпакетах.

– Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, – говорится в сообщении.