Жителей Керчи предупредили об учениях Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

С 11 по 13 апреля Ленинском районе пройдут учения Росгвардии, жителей Керчи просят не поддаваться панике. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным керченских властей, сотрудники Росгвардии будут проводить занятия по практической отработке действий. При этом они будут применять имитационные средства. В администрации уточнили, что речь идет о холостой стрельбе, а также взрывпакетах.

– Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, – говорится в сообщении.