Погода на 11 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Ялте синоптики обещают небольшой дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Из-за южного циклона ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление северо-восточного ветра до 22 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +14...+16°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, южный ветер 10-15 м/с., тепло +12…+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +11°…+12°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +10…+12°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи +12…+13°, восточный ветер 5-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +11…+12°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +11…+12°, юго-восточный ветер 3-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +10…+13°, северо-восточный ветер 3-10 м/с. Пасмурно.

В Армянске +10…+11°, юго-западный ветер 3-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +12…+14°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +8…+11°.

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