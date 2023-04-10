В парке Гагарина в Симферополе высадят 2 тысячи цветов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В парке Гагарина в Симферополе планируют высадить 2 тысячи цветов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В симферопольском парке Гагарина высаживают весенние цветы. Клумбы одного из любимый мест отдыха горожан украсят 2000 разноцветных виол, – говорится в сообщении.

Высадкой цветов занимаются садовники муниципального учреждения «Парки столицы». Посадочный материал предоставили местные бизнесмены.

Напомним, в аллеях у Вечного огня в Симферополе высадили около тысячи маргариток. Рассаду вырастили в симферопольском «Горзеленхозе».