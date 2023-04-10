В Симферополе 11 апреля отключат свет на 23 улицах и 2 переулках

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 апреля часть Симферополя останется без электроэнергии. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет на несколько часов отключат на 23 улицах, 2 переулках и 1 тупике.

- Электричества из-за ремонтных работ не будет с 8.00 до 7.00, - сообщили в «Крымэнерго», пообещав, что ремонт оборудования значительно улучшит качество электроснабжения столичного города.

Где не будет света в Симферополе 11 апреля 2023:

улица Авиационная, 32, 58;

улица Металлистов, 58;

улица Парижская, 2-20 , 1-15 ;

улица Поселковая, 2-18 , 1-29 ;

переулок Поселковый, 4-8 , 1-9 ;

тупик Поселковый, 2-30 ;

улица Объездная, 11;

улица Стадионная, 2-38 , 1-53 ;

улица Южная, 12, 1-59 ;

улица Каховская, 2-14 , 1-5 ;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;

улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;

улица Народная, 66-78 , 53-101 ;

улица Ивана Туркенича, 28-32 , 19;

улица Залесская, 17-29 , 33/24, 12, 14;

переулок Школьный, 2-16 , 7, 7а;

улица Баррикадная, 2-46 , 1-43 ;

улица Соколиная, 23-32.

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