Массандровский пляж вышел из зимней спячки: 7 типичных фото Ялты в апреле 2023

Массандровский пляж Ялты в апреле 2023.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым вот-вот окажется во власти 20-градусной жары, но особо закаленные граждане уже сейчас купаются и загорают. В первой половине апреля на Массандровском пляже Ялты можно увидеть любителей водных процедур, которым невдомек, что вода в Черном море прогрелась лишь до плюс 11 градусов.
Самые смелые уже купаются.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- Ух-ты! Свежо! Взбадривает! – не могут сдержать эмоций смельчаки-купальщики.
Эстеты, решившие получить раньше всех бронзовый загар, лежат на холодной гальке молча, ни охая, ни ахая. Они видимо задремали, пригревшись в жидких солнечных лучах, ведь столбик термометра показывает всего плюс 14-16 градусов.
Кафе заманивают к себе клиентов изысками кухни.
На Массандровском пляже выходят из зимней спячки и точки общепита.
В Ялте можно перекусить, сидя за столиком под открытым небом.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Кто-то из клиентов-гурманов сидит в закрытых помещениях, другие же предпочитают отдавать должное мастерству шеф-поваров на свежем воздухе, под открытым небом.
Поклонники бюджетного отдыха и вовсе, наслаждаются закусками и напитками, захваченными из дома, сидя на галечном пляже.
На пляже за общественным порядком следит патруль на гироскутере.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- Курите в отведенном для этого месте, - добродушно увещевает отдыхающих сотрудник пляжа, который передвигается на гироскутере.
На прогулочной зоне наводят порядок и чистоту.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Засуетились и подсобные рабочие-уборщики.
Ван Гог - визитка Массандровского пляжа.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
За всем происходящим безучастно наблюдает Ван Гог - визитная карточка Массандровского пляжа.
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