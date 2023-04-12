Массандровский пляж вышел из зимней спячки: 7 типичных фото Ялты в апреле 2023

Массандровский пляж Ялты в апреле 2023. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым вот-вот окажется во власти 20-градусной жары, но особо закаленные граждане уже сейчас купаются и загорают. В первой половине апреля на Массандровском пляже Ялты можно увидеть любителей водных процедур, которым невдомек, что вода в Черном море прогрелась лишь до плюс 11 градусов.

Самые смелые уже купаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Ух-ты! Свежо! Взбадривает! – не могут сдержать эмоций смельчаки-купальщики.

Эстеты, решившие получить раньше всех бронзовый загар, лежат на холодной гальке молча, ни охая, ни ахая. Они видимо задремали, пригревшись в жидких солнечных лучах, ведь столбик термометра показывает всего плюс 14-16 градусов.

Кафе заманивают к себе клиентов изысками кухни.

На Массандровском пляже выходят из зимней спячки и точки общепита.

В Ялте можно перекусить, сидя за столиком под открытым небом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Кто-то из клиентов-гурманов сидит в закрытых помещениях, другие же предпочитают отдавать должное мастерству шеф-поваров на свежем воздухе, под открытым небом.

Поклонники бюджетного отдыха и вовсе, наслаждаются закусками и напитками, захваченными из дома, сидя на галечном пляже.

На пляже за общественным порядком следит патруль на гироскутере. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Курите в отведенном для этого месте, - добродушно увещевает отдыхающих сотрудник пляжа, который передвигается на гироскутере.

На прогулочной зоне наводят порядок и чистоту. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Засуетились и подсобные рабочие-уборщики.

Ван Гог - визитка Массандровского пляжа. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За всем происходящим безучастно наблюдает Ван Гог - визитная карточка Массандровского пляжа.

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