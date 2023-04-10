Крымчанин, избивший двух сотрудников полиции, получил два года колонии

Год и десять месяцев дебошир проведет в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму перед судом предстал 32-летний уроженец села Яркое Поле (Кировский район), применивший насилие в отношении двух полицейских. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу Феодосийского городского суда.

– Подсудимый не признал свою вину в суде, но все равно получил 1 год и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – пишет издание.

Инцидент произошел в июле прошлого года на одной из ж/д станций в Феодосии. К нетрезвому мужчине подошли двое полицейских, чтобы пресечь действия, содержащие признаки административного правонарушения.

– [Мужчина], выражаясь нецензурной бранью в адрес [полицейских], нанес каждому из них по одному удару правой рукой по лицу и каждого из них по одному разу толкнул обеими руками в грудь, причинив им нравственные страдания, физическую боль, – рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что свою вину мужчина так и не признал.

Приговор еще не вступил в силу.

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