В Крыму мужчина, зарезавший собутыльника, получил восемь лет колонии

Ближайшие восемь лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму перед судом предстал 34-летний житель Белогорского района, который убил знакомого в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел 14 ноября прошлого года на территории одного из фермерских хозяйств в Белогорском районе. Подсудимый и потерпевший вместе выпивали, в какой-то момент поссорились. В ходе конфликта подсудимый приискал нож и вонзил его в грудь собутыльника.

– От полученной колото-резаной раны мужчина скончался, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался за кражи и грабежи. На этот раз суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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