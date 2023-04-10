Пасхальное богослужение пройдет в 47 храмах Севастополя

В ночь на воскресенье, 16 апреля, Пасхальное богослужение пройдет в 47 храмах и трех монастырях Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
– Поручил обеспечить транспортную доступность во время Пасхальных богослужений, – написал он.
Развожаев отметил, что многие люди по традиции придут ночью в храмы. Поэтому, по его словам, нужно качественно организовать работу общественного транспорта, чтобы верующие после службы могли добраться домой.
– По ключевым маршрутам необходимо увеличить количество автобусов и обеспечить их работу до утра, – подчеркнул губернатор.
Развожаев также поручил помочь с уборкой и благоустройством рядом с храмами, если есть такая необходимость.