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НовостиОбщество10 апреля 2023 15:48

Пасхальное богослужение пройдет в 47 храмах Севастополя

По поручению губернатора автобусы будут ходить до утра
Алексей ЕЛАГИН

В ночь на воскресенье, 16 апреля, Пасхальное богослужение пройдет в 47 храмах и трех монастырях Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

– Поручил обеспечить транспортную доступность во время Пасхальных богослужений, – написал он.

Развожаев отметил, что многие люди по традиции придут ночью в храмы. Поэтому, по его словам, нужно качественно организовать работу общественного транспорта, чтобы верующие после службы могли добраться домой.

– По ключевым маршрутам необходимо увеличить количество автобусов и обеспечить их работу до утра, – подчеркнул губернатор.

Развожаев также поручил помочь с уборкой и благоустройством рядом с храмами, если есть такая необходимость.