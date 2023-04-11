В Крыму уже несколько дней разыскивают 82-летнего жителя Симферополя

Волонтеры по всему городу расклеили ориентировки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице Крыма уже 4-ый день ведутся поиски пожилого 82-летнего мужчины. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым рассказали, что 8 апреля им сообщили об исчезновении Виктора Овсиенко:

- 6 апреля в 9 часов утра он ушел из дома по делам и до сих пор не вернулся. Несмотря на свой возраст Виктор Гаврилович очень активный человек, однако по заверению родственников раньше никогда не пропадал.

Волонтеры тут же объявили тревогу – обзвонили больницы, станции «Скорой помощи».

- К восьми вечера организовали штаб и группы по два человека на машинах начали получать первые задачи. За время актива ребята – добровольцы отряда «ЛизаАлерт» Крым осмотрели район места проживания и последнего места работы пропавшего, - сообщили поисковики.

Виктор Овсиенко ушел из дома 6 апреля 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым

Листовки-ориентировки появились на всех автобусных остановках и городских улицах, оповестили о розыске охранников промбаз и магазинов, включая рынок ««Привоз».

Если вы видели похожего человека, пожалуйста позвоните на горячую линию отряда 8(800)700-54-52 или в 112.

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