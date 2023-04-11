В Крыму нашли погибшими 77 дельфинов

У берегов Крыма с начала года зафиксировано 77 выбросов китообразных. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

На побережье Крыма с начала года найдено 77 погибших дельфинов. Такие данные сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»:

- Необычно, что половина из них - афалины. Лидерами статистики всегда являются азовки и белобочки. Но с 1 января по 10 апреля этого года мы учли выбросы лишь 12 белобочек и 16 азовок, в 2022 году за этот же период их было зарегистрировано 48 и 76 соответственно.

Всего с начала 2023 года зафиксировано 36 выбросов афалин.

Когда бедолаг находят живыми, то зоозащитники делают все, чтобы им помочь. Но, к огромному сожалению, в большинстве случаев китообразных не удается спасти.

Все погибшие в обязательном порядке сканируются на наличие чипов. Такое обследование проводится, чтобы убедиться, что они не относятся к дельфинам из дельфинария Севастополя., которых безжалостно выбросили минувшей осенью в открытое море.

- Новостей о пропавшей четверке нет, - отмечают в Центре и напоминают, - обнаружив дельфина на побережье Крыма, сделайте фотографии, сохраните местоположение и пришлите информацию в Центр «Безмятежное Море»: +7 (978) 032-68-52 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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