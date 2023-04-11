В Крыму за сутки выявили 51 новый случай заболевания COVID-19

За минувшие сутки выздоровели 92 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 51 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали шесть человек. Об этом утром 11 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 92 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 215 232 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 207 608 человек выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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