Симферопольцу дали условный срок за ручку со встроенным микрофоном

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе 25-летнего местного жителя признали виновным в незаконном сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Еще в 2013 году молодой человек купил в интернете специальное устройство для сдачи экзаменов. Оно представляло собой радиомикрофон, встроенный в корпус шариковой ручки, а также микронаушник. Симферополец давал попользоваться этим устройством студентам, а те платили крымчанину деньги.

– Противоправные действия обвиняемого пресекли сотрудниками правоохранительных органов, техническое средство было изъято, – отметили в прокуратуре.

Жителя крымской столицы приговорили к двум годам лишения свободы условно.