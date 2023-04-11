В Бахчисарайском районе при пожаре в жилом доме пострадал человек

Фото: МЧС РК

Вечером 9 апреля в селе Новоульяновка Бахчисарайского района загорелся жилой двухэтажный дом, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– В 22:09 поступил сигнал о пожаре в селе Новоульяновка (Бахчисарайский район). По прибытии пожарные выяснили, что на территории частного домовладения горит двухэтажный жилой дом. Существует угроза распространения огня на соседние строения. Мужчина самостоятельно покинул дом, – говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Проведя разведку, пожарные нашли и эвакуировали из помещения газовый баллон. Огнем была охвачена площадь 100 квадратных метров. На тушение ушло 1,5 часа.

– В результате происшествия пострадал 1 человек, он был госпитализирован с ожогами в Симферопольскую городскую больницу, – добавили в чрезвычайном ведомстве.

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