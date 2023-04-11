В Симферополе открыли памятную доску погибшему участнику СВО

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В школе-гимназии №39 имени Крейзера в Симферополе открыли памятную доску военнослужащему Кириллу Шведовичу, погибшему в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Шведович учился в школе школе-гимназии №39 с 2002 по 2007 год, а потом закончил автотранспортный техникум. В мае 2016 года симферопольца призвали в ряды ВС РФ. Молодой человек служил на флоте, где получил военную специальность «сапер». В мае 2022 года Шведович отправился в зоне СВО в качестве добровольца. Симферополец воевал в Херсонской области.

– 15 октября 2022 года он уходил на боевое дежурство. Его «Град» отработал, как всегда, точно. Противник понес потери, была уничтожена вражеская техника. Но прилетел гаубичный снаряд противника, который стал роковым, – рассказали в администрации.

Указом президента России Владимира Путина Шведовича наградили орденом Мужества посмертно. Кроме того, приказом атамана городского казачьего общества «Станица Терская» крымчанин награжден медалью «За спецоперацию».

– В соответствии с решением Региональной Общественной Организации «Союз пограничников Крыма» за вклад в победу Шведович Кирилл Юрьевич награжден медалью «За боевые заслуги», – говорится в сообщении.