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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:28

Обойдемся без торжеств: в Симферополе не будут отмечать День Конституции

В Симферополе не будет массовых мероприятий в честь Дня Конституции Республики Крым
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
День Конституции Республики Крым ежегодно отмечается 11 апреля

День Конституции Республики Крым ежегодно отмечается 11 апреля

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе в этом году не планируется проведение массовых мероприятий в честь Дня Конституции. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, День Конституции Республики Крым отмечается 11 апреля. Именно в этот день в 2014 году Госсовет РК торжественно принял основной закон. Вступил в силу он уже на следующий день, закрепив статус республики в качестве субъекта Российской Федерации.

Сергей Аксенов поздравил крымчан со знаменательным событием, отметив, что в Конституции отражены права граждан, которые они отстаивали во время событий Крымской весны. Что касается торжественных мероприятий, то в этом году принято решение не проводить их в крымской столице.

- Массовых мероприятий не будет, - подчеркнули в пресс-службе администрации Симферополя.

Ранее власти крымской столицы объявили в городе режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.