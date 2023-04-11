В Симферополе введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий

Городским службам и ресурсоснабжающим организациям поручено привести в готовность автомобильную технику и оборудование Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе в связи с ухудшением погодных условий введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Городским службам и ресурсоснабжающим организациям поручено привести в готовность автомобильную технику, оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев, – говорится в сообщении.

Ранее Главное управление МЧС по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на вторник, 11 апреля. Сегодня на полуострове ожидаются ливни и ураганный ветер.

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