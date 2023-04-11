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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:39

В Симферополе построят новый корпус онкодиспансера

На эти цели потратят 120 миллионов рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

В Симферополе планируют построить новый корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в Крыму под наблюдением специалистов находится около 60 тысяч людей с онкологическими заболеваниями. Аксенов добавил, что 6 тысяч крымчан проходят лечение.

– Вопросы развития онкологической помощи мы недавно обсуждали с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Альбертовичем Мурашко, – рассказал глава Крыма.

В 2023 году на территории Крымского онкодиспансера построят модульный корпус. На эти цели из федерального бюджета выделят 120 миллионов рублей.

Аксенов также добавил, что в Крыму имеется достаточный объем отечественных лекарств, необходимых для льготников.