В Симферополе построят новый корпус онкодиспансера

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В Симферополе планируют построить новый корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в Крыму под наблюдением специалистов находится около 60 тысяч людей с онкологическими заболеваниями. Аксенов добавил, что 6 тысяч крымчан проходят лечение.

– Вопросы развития онкологической помощи мы недавно обсуждали с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Альбертовичем Мурашко, – рассказал глава Крыма.

В 2023 году на территории Крымского онкодиспансера построят модульный корпус. На эти цели из федерального бюджета выделят 120 миллионов рублей.

Аксенов также добавил, что в Крыму имеется достаточный объем отечественных лекарств, необходимых для льготников.