Крымстат: дороже всех продукты питания обходятся жителям Керчи

Стоимсть продуктов питания в Керчи выше среднекрымских Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минимальный набор продуктов питания дороже всех обходится жителям Керчи. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные КП-Крым региональным управлением государственной службы статистики.

Так, при средней стоимости минимального продуктового набора в Крыму в размере 5623 рубля на одного человека, керчане платят за него на 229 рублей больше (5852 рубля).

Самые дешевые продукты, по которым Крымстат ведет мониторинг, в Симферополе (5496 рублей за те же позиции, что в Керчи).

Практически одинаково обходятся продукты жителям Евпатории и Ялты – 5694 и 5696 рублей соответственно.

По данным Крымстата, стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму за последние пять лет выросла в полтора раза. Если в 2018 году на хлеб, крупы, яйца, мясо, молоко, рыбу и овощи крымчане в среднем тратили 4 103 рубля, то к концу 2022 года - уже 5623 рубля в расчете на одного человека.

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