В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 140 автомобилей

В проливе действует штормовое предупреждение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

140 машин ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе.

–С утра 11 апреля на накопительной парковке в поселке Ильич находится 140 машин. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры, – говорится в сообщении.

Напомним, работа переправы приостановлена с вечера 10 апреля из-за сильного ветра. В проливе действует штормовое предупреждение.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к переправе. На сегодняшний день переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 30 марта через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 123 868 пассажиров, 99 314 единиц автотранспорта и 12 436 железнодорожных вагонов.

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