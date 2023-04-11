Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Крыму за пять лет выросла на 38,9%

Услуги парикмахерских включены в фиксированный набор товаров и услуг, по которым ведет наблюдение за динамикой цен Крымстат Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Крыму за последние пять лет выросла на 38,9% и сейчас составляет 19 846 тысяч рублей. Об этом КП-Крым сообщили в региональном управлении государственной службы статистики.

По данным Крымстата, с 2018 года товары и услуги, по которым ведомство ведет наблюдение, подорожали на 4,7 тысячи рублей.

В фиксированный набор товаров и услуг входит 83 позиции. Это те наименования, которым отдает предпочтение основная часть населения. В перечень включены как продовольственные, так и непродовольственные товары, а также коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте и услуги парикмахерской.

Стоимость такого набора определяется в расчете на одного человека в год. Мониторинг позволяет отследить динамику цен и дает представление о покупательской способности населения.

Так, например, по данным статистики, крымчанки могут позволить себе шесть модельных стрижек в год, а также 155 поездок в городских автобусах и 52 похода в баню.

В фиксированный набор также включены такие товары как хлеб, молоко, картофель, стиральный порошок, сигареты, спички, носки, колготки, бензин и корвалол.

Кроме того, в ведомстве подсчитали, что дороже всех в Крыму продукты питания обходятся жителям Керчи.

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