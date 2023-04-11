В Симферополе появится мурал ко Дню космонавтики

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В День космонавтики, 12 апреля, в Симферополе появится мурал с изображением заслуженного летчика-космонавта СССР Георгия Берегового. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма

Церемония начнется в 9.30 на базе Открытого космического лицея им. Г. Т. Берегового, расположенного на улице Гурзуфской, 6А. Мероприятие будет приурочено ко Дню космонавтики.

– На фасаде учебного заведения появится мурал с изображением заслуженного летчика-космонавта СССР Георгия Берегового, – отметили в Мининформе.