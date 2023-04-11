Автобусный маршрут свяжет Петербург и столицу Крыма

Вице-губернатор на своей странице в соцсети попросил петербуржцев выбрать, с какими городами стоит открыть автобусное сообщение Фото: Евгения ГУСЕВА

Северную столицу и Симферополь свяжет новый автобусный маршрут. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

– По моему поручению он начнет работу с 29 апреля. Рейсы будут производиться еженедельно по субботам в 7 утра с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь – на следующий день в 9 вечера, – написал Поляков.

Ранее вице-губернатор на своей странице в соцсети попросил петербуржцев выбрать, с какими городами стоит открыть автобусное сообщение. В голосовании победил Симферополь.

В феврале сообщалось, что к лету планируется запустить автобусное сообщение между Крымом и Южной Осетией. Перевозчики уже определены.

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