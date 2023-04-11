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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:24

В Судаке за 374 миллиона отремонтируют дорогу на Солнечную долину

Работы должны быть завершены до 30 ноября
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Судаке планируют отремонтировать дорогу на Солнечную долину, на эти цели потратят почти 374 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале.

Единственным подрядчиком стало ООО «Агрий». Компания должна провести капитальный ремонт дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Цена контракта составляет 373,6 миллиона рублей. Работы должны быть завершены до 30 ноября.

– Установить обязанность единственного подрядчика выполнить работы по контракту собственными силами в объеме не менее 90%, – говорится в документе.

Авансовый платеж составляет 30% от всей стоимости работ.