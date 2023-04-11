У Соборной мечети Крыма установили новую ЛЭП

Аналогов новым ЛЭП в Крыму нет. Фото: пресс-служба ООО «СпецСтройКрым»

Строительство Соборной мечети Крыма идет активными темпами – с территории объекта вынесены существующие опоры ВЛ-110 кВ, которые накладывали ограничения на территорию застройки.

Силами специализированной подрядной организации ООО «ТехноПроект» разработаны новые проектные решения с изменением расположения линии, получены все согласования, построены и введены в эксплуатацию новые высоковольтные линии: ВЛ-110 кВ и ВЛ-10 кВ, аналогов которым нет в Республике Крым.

- В ходе реализации проекта были установлены опоры многогранного типа, сконструированные в заводских условиях индивидуально для возможности пересечения ул. Ялтинская. Данное решение исключило вырубку 145 деревьев крымской сосны в сквере между улицами Ялтинская и Беспалова, - рассказали в пресс-службе ООО «СпецСтройКрым».

Кроме того, на территории Соборной мечети сейчас идет благоустройство, пусконаладочные работы систем кондиционирования и вентиляции, завершен монтаж наружного освещения.

Напомним, мечеть возводят на частные деньги, инвестором выступает некоммерческая организация «Фонд поддержки социально-культурных проектов», председателем которой является российский предприниматель Павел Кузнецов.

Фото: пресс-служба ООО «СпецСтройКрым»

ДЛЯ СПРАВКИ

ООО «СпецСтройКрым» входит в состав инвестиционного холдинга IC Group, основанного предпринимателем Павлом Кузнецовым для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Республики Крым и Севастополя. В портфеле компании ряд крупных строительных проектов, бизнес в сфере телекоммуникаций, туризма и логистики.

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