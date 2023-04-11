Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 10:38

Крымстат: крымчанки в среднем покупают 5 пар капроновых колготок в год

Мужчинам носков нужно немного больше
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
По данным статистики, кымчанкам хватает пяти пар колгот на год

По данным статистики, кымчанкам хватает пяти пар колгот на год

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Крымстате подсчитали, сколько капроновых колготок плотностью 15-20 Den ежегодно покупают крымчанки. Оказалось, что по статистике каждая жительница полуострова может позволить себе в среднем пять пар тонких колгот.

В отличие от женщин, мужчины обходятся 8 парами носков в год.

Колготки и носки входят в перечень фиксированного набора потребительских товаров и услуг, мониторинг по которым ведет статистическое ведомство. Всего в нем 83 позиции – это те товары и услуги, которые наиболее востребованы у основной части населения полуострова.

Наблюдение за динамикой цен по этим наименованиям позволяет сделать вывод о покупательской способности жителей Крыма.

Кроме товаров легкой промышленности, в фиксированный набор включены продукты питания, такие как молоко, яйца, хлеб, картофель, а также стиральный порошок, хозяйственное мыло, и даже 40-градусная водка. Кстати, ее крымчане, по данным статистики, в год покупают 10 литров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50