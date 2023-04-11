Крымстат: крымчанки в среднем покупают 5 пар капроновых колготок в год

По данным статистики, кымчанкам хватает пяти пар колгот на год Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Крымстате подсчитали, сколько капроновых колготок плотностью 15-20 Den ежегодно покупают крымчанки. Оказалось, что по статистике каждая жительница полуострова может позволить себе в среднем пять пар тонких колгот.

В отличие от женщин, мужчины обходятся 8 парами носков в год.

Колготки и носки входят в перечень фиксированного набора потребительских товаров и услуг, мониторинг по которым ведет статистическое ведомство. Всего в нем 83 позиции – это те товары и услуги, которые наиболее востребованы у основной части населения полуострова.

Наблюдение за динамикой цен по этим наименованиям позволяет сделать вывод о покупательской способности жителей Крыма.

Кроме товаров легкой промышленности, в фиксированный набор включены продукты питания, такие как молоко, яйца, хлеб, картофель, а также стиральный порошок, хозяйственное мыло, и даже 40-градусная водка. Кстати, ее крымчане, по данным статистики, в год покупают 10 литров.

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