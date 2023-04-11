За неделю крымчане перевели мошенникам 20 млн рублей

22 факта мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 3 по 9 апреля телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 20 млн рублей. Об этом пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Крым.

– Полицейские Крыма зарегистрировали 82 заявления граждан, попавших на уловки дистанционных мошенников, на сумму в 20 миллионов 483 тысячи, – пишет издание.

Так, 56 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности более 18 млн рублей. 22 факта мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане лишились более 2 млн 250 тысяч рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50