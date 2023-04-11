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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 10:41

За неделю крымчане перевели мошенникам 20 млн рублей

Жителей просят быть бдительными при совершении финансовых операций
Дмитрий Коренев
22 факта мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей

22 факта мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 3 по 9 апреля телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 20 млн рублей. Об этом пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Крым.

– Полицейские Крыма зарегистрировали 82 заявления граждан, попавших на уловки дистанционных мошенников, на сумму в 20 миллионов 483 тысячи, – пишет издание.

Так, 56 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности более 18 млн рублей. 22 факта мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане лишились более 2 млн 250 тысяч рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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