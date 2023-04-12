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НовостиОбщество11 апреля 2023 22:06

Погода на 12 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 12 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе переменная облачность.

В Симферополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 апреля на Крымском полуострове относительно комфортный день.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +12...+14°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер южный 7-12 м/с., тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Алуште +12°…+13°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +10…+11°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи +11…+12°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +11…+12°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +11…+12°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +12…+13°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Армянске +11…+12°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +11…+12°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +8…+11°.

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