Погода на 12 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Симферополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 апреля на Крымском полуострове относительно комфортный день.
- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +12...+14°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер южный 7-12 м/с., тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Алуште +12°…+13°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +10…+11°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Керчи +11…+12°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +11…+12°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +11…+12°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +12…+13°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Армянске +11…+12°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +11…+12°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +8…+11°.
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