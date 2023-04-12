НовостиОбщество 11 апреля 2023 22:06

Погода на 12 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 12 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе