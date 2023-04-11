Херсонские власти поддержали строительство дороги по Арабатской стрелке

Фото: Правительство Калининградской области

Власти Херсонской области поддержали идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке в Крыму. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.

Как сообщалось ранее, в Крыму рассматривают возможность строительства трассы по Арабатской стрелке. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что готовится технико-экономическое обоснование проекта новой дороги. По его словам, трасса поможет сократить путь и упростить логистику.

Сальдо поддержал идею Аксенова. Врио губернатора назвал дорогу альтернативным маршрутом между Крымом и Херсонской областью.

– Тем более с учётом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами, – сказал Сальдо агентству РИА Новости.