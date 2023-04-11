В Симферополе 12 апреля отключат свет на 20 улицах и в 38 садовых товариществах Каменского массива

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 апреля в отдельных районах Симферополе на несколько часов отключат свет. В пресс-службе «Крымэнерго» рассказали, что без электричества в столице региона останется 20 улиц и 38 садовых товариществах микрорайона Каменка.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с восьми утра до пяти вечера, - отметили в энергоснабжающей компании.

Где не будет света в Симферополе 12 апреля 2023:

улица Авиационная, 32, 58;

улица Металлистов, 58;

улица Парижская, 2-20 , 1-15 ;

улица Поселковая, 2-18 , 1-29 ;

переулок Поселковый, 4-8 , 1-9 ;

тупик Поселковый, 2-30 ;

улица Объездная, 11;

улица Стадионная, 2-38 , 1-53 ;

улица Южная, 12, 1-59 ;

улица Каховская, 2-14 , 1-5 ;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;

улица Олега Кошевого, 64-80/2 (чет), 85-105 (нечет);

улица Народная, 66-78 (чет), 53-101 (нечет);

улица Туркенича, 28-32 (чет), 19;

микрорайон Каменка: «Яблоневый сад», «Нерудник», «Пневматика», «Элита», «Электормашевец», «Водник», «Луч», «Автомобилист», «Восход», «Здоровье», «Уют-1», «Ударник», «Трикотажник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Лаванда», «Уют», «Колос», «Швейник», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Крымлифт», «Дружба», «Дзержинец», «Троянда», «Сегмент», «Сельский строитель», «Связист», «Садовод», «Тепловик», «Геолог», «Ягодка Крым», «Ромашка»; «Геолог», «Надежда», «Радуга», «Урожай-1».

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