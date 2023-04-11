Под Симферополем почти 1800 человек остались без света

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Во вторник, 11 апреля, в Симферопольском районе почти 1800 человек остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

По данным компании, отключение произошло в 12.47. Причиной случившегося стало технологическое нарушение на линии. В результате без света остался 1781 абонент. Речь идет о жителях сел Молочное, Перово и Дубки.

– Отключенная нагрузка составила 750 кВт, – отметили в «Крымэнерго».

Энергетики приступили к ликвидации последствий аварии.

Напомним, в Симферополе 11 апреля отключат свет на 23 улицах и 2 переулках. В столице Крыма электричество исчезнет с 8.00 до 17.00.