В Севастополе водитель Audi «накопил» штрафов на 370 тысяч рублей

Иномарку пришлось конфисковать, но после этого водитель сразу же оплатил все долги. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Сотрудники севастопольской Госавтоинспекции задержали 57-летнего водителя Audi, который «накопил» 142 неоплаченных штрафа. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, общая сумма задолженности составила 370 тысяч рублей.

- Все нарушения ПДД выявлены средствами автоматической фиксации, а копии постановлений в установленном порядке направлялись нарушителю посредством почтовых отправлений, а также отображались на официальных интернет-ресурсах, - отметили в полиции Севастополя.

Водитель рассказал, что автомобиль принадлежит его знакомому, который живет за границей, а о штрафах он ничего не знал. Судебные приставы, приехавшие на место, конфисковали дорогую иномарку до погашения задолженности. Как добавили в пресс-службе севастопольской полиции, после этого водитель сразу же оплатил все долги.