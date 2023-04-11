В Ялте осудят двоих крымчан, продавших несуществующие квартиры за 88 млн рублей

Дело рассмотрит Ялтинский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте перед судом предстанут двое крымчан, которые обвиняются в мошенничестве на сумму более 88 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Напомним, фигуранты представлялись работниками одного из жилищно-строительных кооперативов. В течение четырех лет они заключали с гражданами договоры о вступлении в организацию, получая при этом деньги в качестве взносов на проведение очередных этапов строительства домов. Таким образом они обманули 65 человек.

– В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, – рассказали в надзорном ведомстве.

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