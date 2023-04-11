В Госсовете Крыма наградили лучших специалистов в честь Дня Конституции республики

Фото: rk.gov.ru

В Симферополе в честь девятой годовщины принятия Конституции Республики Крым наградили лучших специалистов.

– В честь девятой годовщины образования Конституции Крыма президиум республиканского парламента наградил лучших специалистов. Им вручили знаки отличия и благодарности, – сообщает «Крым 24».

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с днем конституции республики. Он подчеркнул, что успехи российского Крыма в разных сферах – это символы воплощения в жизнь положений Основного закона.

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