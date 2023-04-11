Улицы Марьинскую и Лунную в Симферополе отремонтируют за 67 миллионов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Симферополе отремонтируют две улицы, на эти цели потратят более 67 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

– Определить Общество с ограниченной ответственностью «Крым-Магистраль» единственным подрядчиком по государственным контрактам, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ, – отмечается в документе.

Согласно распоряжению, улицу Марьинскую отремонтируют за 19,8 миллиона рублей, а Лунную – за 47,4 миллиона. Авансовый платеж по каждому контракту составляет 30% от стоимости. Подрядчик должен выполнить не менее 90% работ.

– Предельный срок, на который заключаются контракты, – 30 декабря 2023 года, – говорится в распоряжении.