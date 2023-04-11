В Крыму осудят многодетную мать, обвиняемую в мошенничестве при получении выплат

В ходе следствия женщина частично возместила ущерб Фото: Даниил ОПАРИН

В Джанкое перед судом предстанет 41-летняя крымчанка, которая обвиняется в мошенничестве при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– По версии следствия, женщина, являясь матерью четверых детей, с целью незаконного обогащения с 2005 года предоставляла в органы социальной защиты недостоверные сведения о том, что является одинокой матерью. При этом фактически проживала с отцом детей, с которым они вели общее хозяйство и занимались воспитанием совместных детей, – говорится в сообщении.

Таким образом женщина незаконно получила более 365 тысяч рублей. В ходе следствия она частично возместила ущерб.

Уголовное дело рассмотрит Джанкойский районный суд.

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