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НовостиОбщество11 апреля 2023 14:15

В Севастополе перекроют три улицы в ночь на 16 апреля

Эти меры не коснутся общественного транспорта
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Севастополе ограничат движение транспорта по трем улицам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Ограничения начнут действовать 15 апреля с 20:30. С этого времени перекроют улицы Древнюю, Ерошенко и Дмитрия Ульянова. Ограничения будут действовать до окончания пасхальных богослужений 16 апреля. В правительстве отметили, что эти меры не коснутся общественного транспорта.

– Троллейбусные маршруты № 7, 9, 10, 12 и автобусные маршруты № 3 и 103 будут работать до 06:00 16 апреля, – говорится в сообщении.

В субботу, 15 апреля, с 21.00 от остановки «ЦУМ» будет работать бесплатный автобус к Херсонесской площади.