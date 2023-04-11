МЧС: работа Керченской паромной переправы восстановлена

В проливе действует штормовое предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа Керченской паромной переправы, приостановленная из-за сильного ветра, возобновлена. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

- По состоянию на 13:00 11 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, паромное сообщение приостановили вечером 10 апреля. Сегодня в проливе сохраняется штормовое предупреждение.

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