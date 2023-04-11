В Белогорском районе Крыма до конца года появятся пять новых ФАПов

Фото: Минздрав РК

В Белогорском районе Крыма завершается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах Петрово, Тополевка, Ударное и Хлебное. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на главврача Белогорской центральной районной больницы Ольгу Поклонскую.

– На объектах установлены модульные конструкции зданий, выполнена внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных коммуникаций, проведено благоустройство прилегающих территорий и уже завезено медицинское оборудование. На данный момент представители подрядной организации завершают установку ограждений и будут готовить объекты к сдаче заказчику, – пишет агентство.

Кроме того, продолжается строительство ФАПа в селе Ульяновка – сейчас идет благоустройство прилегающей территории. Сдать все объекты в эксплуатацию планируется до конца года.

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