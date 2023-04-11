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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 14:47

В Севастополе автобус врезался в два авто: пострадал водитель

Мужчину увезли в больницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

Во вторник, 11 апреля, в Севастополе автобус врезался в два автомобиля, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 13.40. Мужчина 1967 года рождения ехал за рулем автобуса БАЗ по трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. На 47-м километре дороги он врезался в Mercedes и Kia. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Мужчину увезли в больницу. Пассажиры в аварии не пострадали.

– Признаков опьянения у водителей не установлено, – сообщили в полиции.