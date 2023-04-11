Крымчанину грозит срок за повторную дискредитацию российской армии

45-летний житель Судака может отправиться в колонию за повторную дискредитацию российской армии

45-летний житель Судака может отправиться в колонию за повторную дискредитацию российской армии в запрещенной на территории РФ соцсети. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.

– Мужчина на своей странице в запрещенной на территории Российской Федерации соцсети повторно, после вступления в законную силу постановления Судакского городского суда, разместил сведения, которые направлены на дискредитацию российской армии, – говорится в сообщении.

Деятельность мужчины не могли не пресечь бдительные сотрудники регионального УФСБ и полицейские. Накануне он был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, а ныне проходит в качестве обвиняемого по части 1 статьи 280.3 УК РФ.

– Действиям фигуранта уголовного дела будет дана самая принципиальная правовая оценка, – добавили в региональном Следкоме.

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