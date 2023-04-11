В Крыму уничтожили семь артиллерийских снарядов времен ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 11 апреля, в Симферопольском районе уничтожили семь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Опасные предметы нашли на Долгоруковской Яйле. Сотрудники МЧС обнаружили семь артиллерийских снарядов. Пять из них были калибром 122 миллиметра, а еще по одному – 76 и 57 миллиметров. Снаряды увезли на специальный полигон, где и уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

К операции привлекли шесть человек и две единицы техники.