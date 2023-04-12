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НовостиОбщество12 апреля 2023 5:40

Крым вошел в топ-10 самых популярных направлений для астротуризма

Звездами лучше всего любоваться в Бахчисарайском районе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Бахчисарайском районе очень живописные места и есть горы, откуда можно наблюдать за звездами.

В Бахчисарайском районе очень живописные места и есть горы, откуда можно наблюдать за звездами.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым по душе любителям астрономии. Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, подведя итоги опроса в соцсетях, где пользователям задали один вопрос - где они желают наслаждаться звездным небом?

Опрос, приуроченный к 12 апреля, когда отмечается День космонавтики, показал, что астрономам-любителям больше всего по душе Бахчисарайский район Крыма, за который отдали голоса треть участников опроса.

- Крымская астрофизическая обсерватория расположена в Бахчисарайском районе в 600 метрах над уровнем моря. Именно местные ученые открыли вулканы на Луне, - отметили эксперты.

Второе место у острова Ольхона на Байкале. Третье у горнолыжного курорта Архыз, откуда рукой подать до астрофизической обсерватории РАН.