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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:05

В Севастополе не приняли решение о Параде Победы 9 мая

Сейчас ведутся консультации с Минобороны
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Решение об отмене Парада Победы 9 мая в Севастополе на данный момент не принято. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, накануне состоялся оперативный штаб. В нем участвовали крымские власти, силовые ведомства и Черноморский флот. На заседании обсуждалось празднование Дня Победы.

– Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято, – подчеркнул Развожаев.

По его словам, в настоящее время ведутся консультации с Министерством обороны России.

– Решение о проведении Парада в Севастополе – прерогатива военного ведомства, – пояснил губернатор.

Напомним, власти Крыма приняли решение отменить парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Глава республики Сергей Аксенов заверил, что ветераны не останутся без внимания.