В Севастополе мужчина «заминировал» кафе, чтобы испортить отдых посетителям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 37-летнего приезжего подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

В полицию поступило анонимное сообщение о существующей угрозе одному из кафе. На место прибыли правоохранители и экстренные службы. Никаких опасных предметов в кафе не обнаружили. Далее полицейские нашли подозреваемого. Мужчина рассказал, что выпивал, и у него возник конфликт с другими посетителями.

– Желая испортить им отдых, он позвонил из ближайшего таксофона по номеру 112 и сообщил о якобы существующей угрозе, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит от трех до пяти лет лишения свободы.