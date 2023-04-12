Стали известны подробности убийства 17-летней студентки, которую забил молотком сосед

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове выясняются обстоятельства гибели 17-летней студентки в многоэтажке на улице Комарова. Девушку забил молотком сосед, которому не понравился шум из ее квартиры.

Как пишет «КП – Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девушка приехала в Ростов издалека, проживала одна. В тот злополучный вечер гостей у нее не было. Девушка не слушала музыку и не смотрела телевизор на высокой громкости. Однако сосед решил, что она шумит, взял с собой нож и молоток и пошел разбираться.

– Девушка зачем-то впустила его в квартиру. И там уже между ними разгорелся конфликт, – рассказал собеседник «КП – Ростов-на-Дону».

Мужчина нанес девушке несколько ударов молотком и ножом, от которых она скончалась на месте. Соседи вызвали скорую и полицию, подозреваемого задержали.

Известно, что мужчина женат. Ему предъявлено обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ).

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